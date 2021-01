Basket, i Tigers travolgono l’Alessandria. Ci voleva

Tutto come da pronostico. I Tigers Cesena archiviano la pratica Alessandria con un rotondo 51-81 che molto dice sull’andamento di un match forse nemmeno iniziato. Troppo evidente la differenza fra la giovane ed inesperta Alessandria e una Cesena che scende in campo determinata e vogliosa di sfruttare i favori del pronostico per rifiatare da un inizio di stagione avaro di gioie.

C’è spazio così per tutti, uomini e certezze. Può ben figurare Alessandrini, può confermarsi Dell’Agnello, ma soprattutto può far riposare i propri big coach Di Lorenzo che a metà partita, intorno alla metà del terzo quarto, sfoggia un quintetto con ben 4 under: Trapani, Cesare Casali, Alessandrini, Tedeschi insieme a Dagnello. Quanto alle sopra citate conferme, su tutte brilla la doppia doppia di Giamo Del’Agnello da 21+10.