Cartelle esattoriali, notifiche rinviate al 31 gennaio

Sul fronte delle cartelle, non sono sospese solo le notifiche fino al termine di gennaio ma anche i versamenti dovuti che quindi dovranno essere recuperati entro il 1° marzo 2021.

Il Dl estende ai rimanenti giorni di gennaio anche lo stop a pignoramenti di stipendi e pensioni e all’obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare la presenza di debiti iscritti a ruolo oltre i 5mila euro prima di liquidare i propri fornitori.

Nessuna proroga, invece, per i versamenti in scadenza lunedì 18 gennaio anche per chi è appena entrato in zona arancione o rossa: data entro la quale alle scadenze ordinarie di Iva, ritenute e contributi si aggiunge anche la prima rata del secondo 50% dei versamenti tributari sospesi da marzo a maggio 2020.