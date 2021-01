Ausl: rinviati i vaccini per il ritardo delle consegne Pfizer

Come comunicato dall’Assessorato alla Salute della Regione Emilia Romagna, a seguito della ridotta consegna del vaccino Pfizer, oltre il 50% in meno rispetto alle dosi attese, dalla prossima settimana anche in Romagna la campagna vaccinale proseguirà garantendo i richiami, ovvero la somministrazione della seconda dose per completare la vaccinazione del personale sanitario. Si procederà inoltre al completamento della somministrazione della prima dose vaccinale agli ospiti delle strutture per anziani. In attesa della nuova fornitura vaccinale, saranno quindi rinviate di qualche giorno le nuove somministrazioni di prime dosi, a coloro che si erano già prenotati per la settimana entrante, nei tre centri vaccinali operanti in Romagna.