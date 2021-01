Roberto Buda, “pro” e “contro” della sua candidatura

I PUNTI DEBOLI

Il sospetto del “piano B”

“Se proprio non dovesse esserci nessuno mi metterò a disposizione…”. Le parole, probabilmente, non sono quelle esatte, ma più o meno è questo il messaggio che ha lasciato trapelare, qualche mese fa, Roberto Buda quando qualcuno gli chiedeva di una sua eventuale candidatura-bis. E così, oggi, la sua discesa in campo potrebbe essere interpretata come una “candidatura di servizio”, il sacrificio di chi è costretto a fare il passo perché – nelle alte sfere – non hanno trovato alternative.

Ora, non è un segreto che nel centro-destra Buda, almeno per qualcuno, non fosse la “prima scelta” (in pole, per molti, doveva esserci il sindaco di Gatteo Gianluca Vincenzi), ma anche se il suo intervento su facebook, alla fine, è stato convincente e ben formulato, il timore è che l’ombra del “piano B” lo perseguiti ancora per un po’.

Opposizione da dimenticare

Il centro-destra arriva alla tornata elettorale senza lo slancio propulsivo di un’esperienza d’opposizione credibile. Perché i consiglieri di minoranza – come ha ammesso lo stesso Buda – hanno investito zero tempo e zero risorse nella comunicazione e dunque la loro presenza, in questi cinque anni, è sembrata alla città quasi impalpabile. Magari non lo è stata (anche se, negli ultimi mesi, il numero di interrogazioni ed interpellanze è stato modestissimo), ma con zero comunicati stampa prodotti ed una presenza sui social blanda e intermittente, anche quelle poche cose fatte non sono mai arrivate all’opinione pubblica.

Ora, in questa politica, si può anche improvvisare, ma riaccendere la macchina comunicativa da un giorno all’altro sarà un po’ come rimettere in moto la Vespa ferma in garage da cinque anni: motore ingolfato, candele sporche, ruote sgonfie. Ci vorrebbe tempo e – se le elezioni dovessero essere confermate a maggio – non è detto che il tempo ci sia.