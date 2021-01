ioapro Agriturismo e 58 clienti multati dai carabinieri

Pioggia di verbali dei carabinieri per #ioapro1015. Faro puntato in collina, quindi non a Cesenatico, ma a Montiano. I carabineiri di Gambettola hanno denunciato a piede libero per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorita’“, una riminese di quarantanove anni, residente nel cesenate. La donna è la titolare di un agriturismo della zona collinare. In data 16 e 17 gennaio i carabinieri hanno verificato che conduceva la propria attività di ristorazione consentendo la consumazione sul posto, rispettivamente, a 30 persone il primo giorno e a 28 il giorno seguente. I clienti sono stati tutti sanzionati avendo violato il divieto di spostamento dal proprio comune di residenza.