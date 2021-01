M5S, ipotesi coalizione. “Una candidata? Perché no”

Elezioni. Ancora molte le incognite. A partire dalla data delle urne. Si voterà prima o dopo l’estate? Intanto il M5S, esce in parte dal silenzio e qualcosa trapela sulla “terza sponda” elettorale. L’impatto del movimento è interessante perché tanto è cambiato a livello nazionale aprendo la strada a alleanze. Il governo ne è la prova lampante. Sono due, per ora, le opzioni che stanno impegnano il M5S.

La prima ipotesi è quella di schierarsi da soli come sempre accaduto a Cesenatico. Una corsa in solitaria che però pagherebbe dazio. Sono lontani, infatti, i momenti in cui Grillo riempiva piazza Costa. E a livello nazionale il Movimento non naviga in acque serene. E a livello locale questa situazione è ben nota.