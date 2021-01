Mercato Ittico, il prezzo si impenna. Cercasi triglie

Tempo di bilanci anche per il Mercato Ittico di Cesenatico. È il punto nevralgico per un settore importante come quello della pesca a Cesenatico. Il luogo dove l’incontro tra domanda e offerta cerca di ripagare le fatiche di chi va in mare a caccia.

Nel 2020 sono stati commercializzati 1.072.411,80 chili di prodotto con un introito di poco meno di cinque milioni di euro. Il prezzo medio generale è stato di 5,11 euro al chilo.