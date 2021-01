In cantina piante di marijuana e un fucile: arrestato

Inoltre i carabinieri hanno rinvenuto, già in fase di essicazione e verosimilmente pronti per la cessione, altri 68,5 gr di marijuana e materiale vario per il confezionamento. Infine i militari hanno trovato un fucile calibro 9 Flaubert a canna liscia, non regolarmente denunciato dal 33enne.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. Dell’arresto è stata informata la Procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì, nella persona del p.m. in turno – dott. Filippo Santangelo – che ha disposto che il 33enne venisse trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando di Cesenatico a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nella mattinata di venerdì 15 gennaio, il giovane è stato tradotto nel carcere di Forlì dove, celebrata l’udienza di convalida, il g.i.p. – dott. Giorgio Di Giorgio – ne ha decretato la scarcerazione sottoponendo l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di firma nella Stazione dei carabinieri di Savignano sul Rubicone.