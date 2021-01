L’appello del Circolo Endas: “Fateci fare almeno l’asporto”

Fabiana, qual è la speranza?

“Ho letto che il sindaco di Cesena Lattuca si è mosso nei confronti della Regione per far sì che Bonaccini chiarisca questo punto dedicato ai circoli ricreativi permettendoci quantomeno di fare l’asporto. Sarebbe già un modo per contenere il danno riuscendo magari a pagare qualche bolletta”.

Che cosa la fa più arrabbiare in questa situazione?

“Ho il sospetto che si vogliano penalizzare i circoli per una sorta di ritorsione fiscale. Come dire: voi non pagate le tasse e allora non ha senso equipararvi agli altri bar. Ma, ripeto, qui non si tratta più di creare marginalità, ma solo di arginare delle perdite che, giorno dopo giorno, si fanno sempre più preoccupanti. Non può essere questo il momento delle discriminazioni, anche perché, sul fronte della sicurezza, non esiste alcuna differenza tra noi e il bar di fianco”.

Tutti i circoli si trovano nella stessa vostra situazione?

“A quanto pare sì. Anche i circoli Arci ed Acli non hanno lavorato in questi 90 giorni ed è per questo che tanti sindaci, soprattutto del Pd, sull’onda anche delle pressioni delle associazioni di categoria, si stanno attivando per fare qualcosa. Inoltre, da quanto ho scoperto, nella vicina Toscana le cose stanno andando in maniera diversa visto che un’ordinanza della regione, datata 24 dicembre 2020, ha consentito ai circoli di fare asporto e servizio a domicilio almeno per i propri tesserati. Ho prodotto diversi documenti anche al nostro sindaco e lui stesso, dopo averli esaminati, mi ha confermato che le cose pare stiano realmente così. A questo punto spero prevalga il buon senso e che anche in Romagna si possa tornare, seppur con tutte le cautele del caso, a garantire quantomeno il servizio di asporto. Ripeto, a questo punto, non è più solo una questione di diritto, ma di sopravvivenza”.