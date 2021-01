Tendiniti, ecco le terapie all’avanguardia

Qual è per il paziente il percorso terapeutico per le infiltrazioni di PRP? E quando viene consigliata?

“Prima di tutto il paziente viene sottoposto a una visita clinica fisiatrica con la verifica degli esami del sangue. Se ci sono le condizione per procedere si prescrivono 3 infiltrazioni a distanza di 15 giorni una dall’altra. Dal prelievo all’infiltrazione passano circa 40 minuti. Si consiglia a pazienti che soffrono di patologia degenerativa microlesionale soprattutto tendinea, anche se ci sono alcuni studi in letteratura che stanno sperimentandone l’utilizzo nelle condropatie di grado medio- lieve. Il PRP è nata come terapia sperimentale, ma ormai viene considerato consolidato in certe patologie. Ovviamente non può essere mai considerata come approccio di primo livello, ma è un’opzione valida nelle patologie muscoloscheltriche resistenti alle comuni terapie“.

Esistono controindicazioni?

“Rare, in pratica non è possibile eseguire questa terapia in pazienti con un numero di piastrine basso all’emocromo, questo perchè se partiamo da una condizione di patrinopenia non riusciremmo mai ad ottenere un efficace PRP. Inoltre va prestata attenzione ai pazienti oncologici”.

Il PRP viene utilizzato solo nelle patologie muscolo scheletriche?

“No, ha molteplici applicazioni in svariati campi della medicina, ad esempio in medicina estetica, in ambito ondontoiatrico, in chirurgia plastica e ricostruttiva nelle ulcere cutanee…”.

