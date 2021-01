Cosap, il pagamento slitta. Ecco a quando

Nei mesi scorsi l’Amministrazione Comunale ha lavorato sulla Cosap per dare slancio al commercio della città. Nel periodo dal 1 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 infatti nessuna attività commerciale di Cesenatico ha dovuto versare la tassa, un risultato straordinario. Il Decreto Legge n.34/100 aveva esentato concessioni temporanee e quelle per la somministrazione di cibi e bevande, l’Amministrazione aveva rimandato al 30 settembre 2020 le scadenze per le attività rimaste fuori dal decreto, lavorando senza sosta per poter arrivare a estendere a tutti l’esenzione. La manovra della Giunta ha integrato così le misure statali e ha coperto non solo il periodo del lockdown ma anche i mesi estivi in cui l’estate di Cesenatico è ripartita con buoni risultati. Un aiuto concreto per tutto il territorio, un provvedimento al servizio dei cittadini e della collettività.

Le parole del Sindaco Matteo Gozzoli dell’Assessore Agostini

«Il commercio della città un aspetto a cui l’Amministrazione guarda sempre con attenzione e con sensibilità. Dal marzo scorso abbiamo cercato di trovare soluzioni innovative, come Cesenatico XL, e di alleggerire il più possibile il carico della Cosap sulle spalle delle attività. Il nostro lavoro va avanti ancora insieme e fino al 31 marzo 2021 pubblici esercizi e commercianti sono esentati dal pagamento», il commento del Sindaco Gozzoli.

«I nostri uffici comunali stanno lavorando per mettere a punto un nuovo regolamento che predisporrà il nuovo canone unico unendo Cosap e tassa di pubblicità come previsto per legge. Per questo le scadenze in essere sono sospese fino al 31 maggio 2021», le parole dell’Assessore Jacopo Agostini.