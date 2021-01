La nebbia avvolge la Romagna: rallentamenti e incidenti in autostrada

Pesanti disagi ieri sera per colpa della nebbia che ha avvolto tutta la Romagna, in particolare l’entroterra di Cesenatico dove si sono registrati disagi alla circolazione con pesanti rallentamenti e tanti cittadini rincasati ben oltre le 22 imposte dal coprifuoco.

Ma i problemi più gravi si sono registrati in autostrada, dove l’allerta nebbia era scattata già dal mattino. Nel Ferrarese, in particolare, si sono registrati due incidenti mortali: paralisi totale, per tutta la giornata, in A13 e schianto pauroso anche sulla A1, dove nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro sanitari piacentini che viaggiavano in ambulanza all’altezza del km 128 a Reggio Emilia.

Ben più grave il sinistro nel Ferrarese, dove due persone sono morte in altrettanti incidenti avvenuti ieri mattina nel tratto Ferrara Sud-Altedo della A13. L’autostrada è quindi stata chiusa per 70 chilometri dal casello di Villamarzana a quello di Bologna. Traffico in tilt soprattutto attorno a Ferrara. Anche oggi si attende una giornata da bollino rosso per la nebbia.