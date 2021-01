Shoah, Rimini scelta come Città della Memoria 2021

Sarà Rimini la Città della Memoria 2021. Lo ha annunciato il Comitato di coordinamento per le iniziative in ricordo della Shoah della Presidenza del Consiglio dei Ministri in accordo con l’Unione delle Comunità ebraiche. E la città romagnola ha subito annunciato una settimana di seminari sul tema, soprattutto online. “Ci sarà una settimana di tempo per ricordare, alimentare questa memoria come patrimonio comune, come dovere di tutti”, ha detto il prefetto di Rimini Giuseppe Forlenza.