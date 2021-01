Nebbia, peschereccio si schianta contro gli scogli

I marinai sono rimasti illesi, ma è facile intuire che saranno ingenti i costi per ripristinare l’imbarcazione. Infatti le ipotesi sono quelle o di utilizzare altre imbarcazioni o un pontone per poi trainare il motopeschereccio Emilia in porto.

Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco, una squadra dei vigili del fuoco, un gommone della Protezione Civile, la Capitaneria di Porto e l’ufficio tecnico del Comune. Si iniziano infatti a caricare gli strumenti di contenimento degli idrocarburi, inoltre partirà la raccolta dei materiali di plastica arrivati a riva. Gli operatori stanno inoltre contenendo gli sversamenti di idrocarburi in mare.

“Sono stato al molo per vedere da vicino la situazione del motopeschereccio Emilia che da questa mattina è riverso su un fianco a pochi metri dalla riva – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – Le operazioni di recupero sono iniziate e andranno avanti per mettere in sicurezza l’imbarcazione e limitare l’impatto ambientale. Desidero esprimere vicinanza e solidarietà all’armatore e ringrazio la Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco e il Radio Soccorso di Cesenatico per l’impegno e la professionalità che stanno mettendo in campo”.