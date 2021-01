Polizia Locale, con il lockdown meno violazioni e incidenti

La Polizia Locale di Cesenatico, come ogni anno, ha redatto il rendiconto dell’attività svolta dal Corpo nel 2020. Non è stato un anno come gli altri e non lo è stato neanche per l’attività della Polizia Locale che nel 2020 ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria e con le conseguenti normative che sono state messe in campo: il controllo per il rispetto delle norme dettate dai vari DPCM ha impegnato non poco l’organico di 38 unità (integrato con 3 nuove assunzioni a partire dal 1 dicembre 2020). I nuclei operativi sono stati sempre i consueti con il Pronto Intervento-Infortunistica, la Polizia Commerciale, l’Unità antidegrado e antiabusivismo, commerciale e sicurezza urbana, la Vigilanza di Quartiere, manutenzione mezzi e gli accertamenti anagrafici e contenzioso, Centrale Operativa, Front – Office, ufficio verbali, ufficio Comando.

I controlli legati all’emergenza sanitaria.

La situazione pandemica del 2020 ha direzionato gli sforzi e l’attività più verso la verifica e il rispetto delle norme anti Covi-19, a tutti i livelli, nelle aree pubbliche, nella ristorazione, nelle attività ed esercizi commerciali, negli spostamenti con mezzi, negli esercizi pubblici. Lo dimostra il dato relativo a 28.786 controlli delle varie attività commerciali, con 3 sanzioni elevate. Sono state invece 214 le persone controllate con 38 sanzioni e 4 denunce.

L’attività ordinaria.

Le attività di presidio e controllo del territorio, di norma sono state organizzate in relazione ad obiettivi e programmi definiti nei fogli giornalieri di servizio, in totale 1.560, messi in carico alle rispettive pattuglie. I dati rivelano un totale di 11.875 violazioni, circa 3000 in meno rispetto al 2019 e questo dato risente evidentemente del periodo di lockdown della scorsa primavera e più in generale di una ridotta mobilità dovuta all’emergenza sanitaria. Sono state 38 le violazioni per uso di cellulare alla guida, 19 le patenti ritirate, 298 i controlli mirati su segnalazioni dei cittadini e 351 le rimozioni dei veicoli con un totale di 692 veicoli controllati. Durante il 2020 sono stati effettuati i rilievi di legge per 139 sinistri di cui 83 con feriti e 56 con danni a cose. Gli incidenti sono stati 100 in meno rispetto al 2019. La Polizia Locale di Cesenatico ha dato puntuale risposta scritta, in seguito a verifiche, a 298 segnalazioni e richieste di controlli da parte dei cittadini. Sono calate, 400 in meno, le sanzioni relative alla sosta.

Il registro della Polizia Giudiziaria conta 108 fascicoli con 24 denunce sporte contro ignoti, principalmente per furti di biciclette, portafogli e danneggiamenti a vario titolo.

Per quanto riguarda l’abusivismo commerciale, l’unità antidegrado e la sicurezza urbana hanno eseguito 278 servizi di cui 110 sul controlli di vicinato, 58 su abusivismo commerciale, 90 servizi di ordine pubblico, 24 di viabilità e varie. Per quanto riguarda il controllo di vicinato l’attività è continuata con gli standard degli anni scorsi: nel 2020 si è aggiunto il gruppo di Bagnarola. Sono stati installati i cartelli per perimetrare le zone del territorio coperte dall’attività di controllo ed è in fase di monitoraggio la verifica dell’efficacia della segnaletica. Sono al vaglio le richieste di implementazione con ulteriori cartelli.

L’attività del nucleo polizia commerciale ha risentito anch’esso delle contrazioni determinate dalla pandemia; ciò ha reso necessario, a livello di commercio su aree pubbliche, mercati…, un massiccio controllo per il rispetto del distanziamento dell’utilizzo di mascherine, e creazione di percorsi nell’area mercatale onde evitare assembramenti o contatti ravvicinati durante gli acquisti o nell’itinerario utile a raggiungere i banchi di vendita.