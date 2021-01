PUG, Fratelli d’Italia boccia le scelte della Giunta Gozzoli

“Il compartimento alberghiero è fortemente penalizzato dal vincolo della ‘rigenerazione’ con limite agli aumenti di volume: si parla di un piano in più per i servizi, il che vuol dire, ahimè, demolire e ricostruire ma per avere sempre lo stesso numero di camere. Ciò che non capiamo è che la legge Regionale 24/2017 nelle zone urbanizzate non mette alcun vincolo alle quote di edificato con indici edificatori, che è cosa buona; infatti, tale norma, se applicata, avrebbe solleticato gli imprenditori del comparto alberghiero intenzionati a rigenerare, dando di fatto la possibilità di costruire, con lo stesso consumo di suolo, un’espansione verso l’alto, realizzando più piani, più camere e servizi. Purtroppo questa opportunità a Cesenatico non viene presa minimamente in considerazione, disincentivando gli investimenti. Cesenatico è una città a vocazione turistica ma non solo, esiste anche il territorio rurale dove risiedono persone che mangiano, dormono, hanno figli, lavorano, pagano le tasse e votano alle elezioni”.

“La legge Regionale di Bonaccini permette, nel rurale, di recuperare tutti i volumi quindi anche vecchi capanni agricoli (ovviamente regolari), vecchie case dismesse , accorpando. E’ assurdo che il PUG di Cesenatico non lo preveda, ciò denota una mera volontà di inchiodare, impedire migliorie a chi vive nelle zone rurali. Gli edifici dove sono insediate piccole attività storicizzate da anni non possono toccare palla con questo PUG. Le tasse su cui l’Ente locale si regge provengono da migliaia di piccoli imprenditori, artigiani, partite iva, gente che ha dato tanto alla città ma che con questo PUG avrebbe solo briciole con tanto di lacci e lacciuoli, burocrazia, imposte e gabelle. L’amministrazione Gozzoli mette ulteriori vincoli a quelli già imposti dalla Regione: pochissimi innoveranno anche perché fortemente colpiti dalla crisi economica che l’effetto COVID sta procurando e che, ci auspichiamo di no, si protrarrà ancora per diversi anni”, concludono da Fratelli d’Italia.