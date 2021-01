San Marino, campagna di vaccini anti fake news

C’è l’accordo tra la Segreteria di Stato per la Sanità e la Repubblica Italiana per l’acquisto e la fornitura dei vaccini anti-SARS-Cov2. L’intesa consentirà a San Marino di ricevere a breve le prime dosi da somministrare a medici, operatori sanitari e socio-sanitari oltre che ai degenti delle residenze per anziani e delle strutture per disabili secondo un nostro piano vaccinale sammarinese. Oraperò lo stato in provincia di Rimini affinaca una camagna volta a dare informazioni attendibili sul vaccino contrapponendole alle fake news.