“Serve governo per non consegnare l’Italia alla destra sovranista”

“Nessun voto anticipato, al Paese serve un governo solido e serve adesso”. Così il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini commenta la recente crisi di governo, fissando una stringente priorità: “la lotta alla più grande e devastante pandemia”, che va arginata con “la più grande e straordinaria campagna vaccinale della storia”.

Secondo il Governatore “per non consegnare l’Italia alla destra sovranista nel momento in cui più ci serve l’Europa”, è necessario “un governo con una maggioranza più larga e un programma forte, con una squadra nuova e all’altezza di questo compito. Questo è il tempo della responsabilità, non dei salti nel buio, dove ciascuno deve dimostrare di essere all’altezza del proprio compito. Per farcela serve il pieno coinvolgimento delle parti sociali e dei governi locali, non si risolve tutto da Palazzo Chigi o da Roma. Ci sono importanti esperienze che vanno coinvolte, ascoltate, rese protagoniste: anche la pandemia e la gestione dell’emergenza non possono diventare un alibi per chiudersi dentro quattro mura, bisogna ascoltare di più. Lo dico anzitutto a me stesso, tutti i giorni. Ma lo dico anche al Presidente Conte e al mio partito”.