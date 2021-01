Elezioni. Cesenatico Civica punta anche sullo sport

Partire dall’esperienza e dalla competenza per cercare di fare il meglio che si può per Cesenatico, condividendo i processi e le scelte che stanno dietro a ogni decisione, l’obiettivo di Monticelli è chiaro e ambizioso.

“Lo sport è volano per il turismo ma anche linfa per il territorio in fatto di aggregazione, salute e divertimento. Durante le riunioni stiamo parlando di temi concreti con il nostro entusiasmo e la guida di Gozzoli che riesce a incanalare le nostre idee e guidarle dentro gli aspetti più pratici di un amministrazione. Personalmente mi piacerebbe provare a lavorare sul progetto waterfront con alcune proposte per aree wellness e integrare ulteriormente l’offerta di turismo sportivo con il superamento della stagionalità che viviamo a Cesenatico e il rinnovo di alcune proposte ricettive create ad hoc per gare e tornei”, conclude Monticelli.