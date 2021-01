Fra 7 giorni l’Emilia Romagna può tornare in zona gialla

Va ricordato, infatti, che le nuove soglie di rischio fissate dall’ultimo Dpcm del Governo prevedono la zona arancione con un Rt al di sopra di 1 e rossa al di sopra di 1,25, e che per scendere alla fascia di rischio inferiore bisogna avere per almeno due settimane consecutive un Rt inferiore al limite previsto. La nostra regione, quindi, dopo una sola settimana non può tornare a essere in zona gialla. L’Rt inferiore a 1 dovrà essere confermato anche nella settimana entrante e, a quel punto, se gli altri parametri dovessero essere in linea con la regressione del contagio, allora il ministero della Sanità potrebbe assegnarci una fascia di rischio più morbida.