Incontro on line, parte la campagna elettorale della Lega

“Annuncio con soddisfazione l’inizio degli appuntamenti della Lega Romagna in vista delle prossime elezioni amministrative Cesenatico 2021″. Così il segretario Lega Romagna, Jacopo Morrone, fissa il primo appuntamento con gli elettori domenica 24 gennaio a partire dalle 19.30.

“Sarà possibile assistere in diretta Facebook sulla mia pagina all’incontro/confronto con importanti rappresentati della politica locale, della nostra società e del tessuto imprenditoriale locale – spiega Morrone – Saranno presenti insieme a me, Roberto Buda, capogruppo in consiglio comunale della lista civica per Buda; Giancarlo Barocci, presidente dell’associazione albergatori Federalberghi Cesenatico e Simone Battistoni, imprenditore balneare e presidente del sindacato balneari dell’Emilia Romagna (SIB)”.