Report Demoskopika, Sanità Emilia Romagna al 1° posto

Emilia Romagna al primo posto tra i sistemi sanitari regionali. Il dato emerge dall’Ips 2020, l’Indice di performance sanitaria realizzato per il quarto anno consecutivo dall’Istituto Demoskopika sulla base di otto indicatori: soddisfazione sui servizi sanitari, mobilità attiva, mobilità passiva, risultato d’esercizio, disagio economico delle famiglie, spese legali per liti da contenzioso e da sentenze sfavorevoli, democrazia sanitaria e speranza di vita.

L’Istituto Demoskopika ha diviso lo Stivale in base allo stato di salute delle regioni. Sei realtà vengono definite “sane”, nove “influenzate” e cinque “malate”. L’Emilia-Romagna, nel 2019 al secondo posto, balza in testa al ranking per efficienza del sistema sanitario italiano con un punteggio pari a 107,7 e strappa la prima posizione al Trentino-Alto Adige, mentre Campania (88,6 punti), Calabria (90,9 punti) e Sicilia (93,0 punti) si collocano in coda tra le realtà “più malate” del Paese.