Alle Officine del Sale di Cervia sfila la grande bellezza

Chiara, Vittoria e Teodora – “tre ragazze – le descrive il manager Ale Piva – molto particolari che, se seguite in modo adeguato, potrebbero anche far parlare di loro”, sono autentiche bellezze “acqua e sapone”, un mix di eleganza naturale e di fascino acerbo: “Le abbiamo scelte per la loro immagine – aggiunge Piva – ma anche per quella personalità posata ma grintosa che, nel mondo dello spettacolo, fa sempre la differenza”.