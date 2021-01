Basket, delusione Tigers. La beffa di Rimini

Tigers Cesena tutto da rifare. Domenica da dimenticare. Lasciano i due punti a Rimini al termine di una partita bella, avvincente e pure dominata per ampi tratti nel terzo quarto. Il solito blackout però condanna i bianconeri nell’ultima frazione di gioco.

Il primo tempo è di marca bianconera. Nel 42 – 35 dei primi 20 minuti di gioco c’è un Cesena per larghi tratti non ancora vista nel girone di andata. Precisa dall’arco nel primo quarto, la formazione di coach Di Lorenzo riesce a farsi perdonare in attacco qualche amnesia in difesa soprattutto sulle comode ed incisive penetrazioni di Mladenov. Rimini spara a salve dall’arco con Bedetti e Crow ma dall’altra parte, nella seconda metà di secondo quarto, imbriglia i Tigers in una difesa a zona di difficile lettura. Cesena si perde così in attacco e non piazza la zampata per mantenere il +14 di metà secondo quarto. I biancorossi riescono quindi ad accorciare e ad andare al riposo sotto la doppia cifra di svantaggio. Per Cesena bene Chiappelli, 10 punti, mentre Rimini piazza un Broglia da 13 punti a maramaldeggiare di fisico sotto canestro. Per Cesena 9 giocatori a muovere il punteggio. Una buona iniezione di fiducia per i Tigers in ottica secondo tempo.