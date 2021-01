Cinque giorni per tornare in zona gialla: venerdì il verdetto

Incrociamo le dita. E’ iniziata oggi la settimana che, dopo un mese, potrebbe riportare l’Emilia Romagna in zona gialla. Tradotto: libera circolazione tra un comune e l’altro (regola, diciamo la verità, spesso disattesa) e, soprattutto, riapertura, almeno fino alle 18, di ristoranti, bar e pasticcerie.

Cinque giorni per rivedere l’Emilia-Romagna tingersi di giallo e ridare un po’ di ossigeno agli esercenti ormai sfiniti (non solo economicamente) dal perdurare di un regime da semi-lockdown.

Il dato da tener d’occhio (anche se non l’unico) è l’indice di trasmissibilità che, venerdì scorso, ha fatto registrare 0,97 (rispetto all’1,13 del venerdì precedente). Appena sotto la soglia, non solo psicologica, che consente si sperare nel ritorno in giallo dell’Emilia-Romagna. Visto che l’ultimo Dpcm del governo prevede che per scendere alla fascia di rischio inferiore bisogna avere per almeno due settimane consecutive un Rt inferiore al limite previsto (che per il giallo è, appunto, di 1). Il verdetto, dunque, arriverà solo alla fine della prossima settimana, quando la Cabina di regia nazionale e il ministero della Sanità si ritroveranno per valutare l’assegnazione delle fasce di rischio alle regioni.