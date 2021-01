Tredici persone assembrate in un garage: tutte multate

Venerdì scorso, i militari del Nucleo Operativo Radio Mobile, coadiuvati dalla stazione dei Carabinieri di San Mauro Pascoli, hanno fatto irruzione in un garage di Cesenatico dove erano assembrante tredici persone che, di fronte alle domande dei militari, non hanno saputo giustificare la loro presenza. Per questo sono state tutte multate per la violazione delle norme per il contenimento dell’emergenza Covid.