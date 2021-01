Emilia Romagna in zona “rosso scuro”, Bonaccini non ci sta

“Imporre ai cittadini delle nostre Regioni l’obbligo di test e quarantena per poter viaggiare nell’Unione europea, così come previsto per le realtà colorate di ‘rosso scuro’, significherebbe penalizzare le amministrazioni che effettuano il maggior numero di tamponi e non, come sarebbe invece necessario, operare una valutazione su parametri epidemiologici oggettivi”.

Lo dichiara il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che – assieme ai colleghi Fedriga e Zaia – ha commentato la notizia secondo la quale la nostra regione, assieme a Friuli Venezia Giulia e Veneto – rischierebbe di entrare in zona ‘rosso scuro’.