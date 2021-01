Il Comune di Cesenatico è virtuoso nel pagamento delle fatture

Nel corso del 2020 le fatture saldate hanno raggiunto un importo complessivo di oltre 20 milioni di euro.

“Essere virtuosi nei pagamenti non è un dato fine a se stesso ma un aiuto importante per le imprese, di cui tante del nostro territorio, che trovano giusto beneficio nel vedere saldati in tempi certi e rapidi i crediti verso il nostro Comune. Di questo va ringraziato tutto il settore Ragioneria e il dirigente Riccardo Spadarelli per il lavoro preciso e sempre professionale”, spiega l’assessore Jacopo Agostini.