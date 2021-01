Storie di lavoro: la nuova rubrica al passo con i tempi

Una nuova rubrica tutta dedicata al lavoro, per cercare di orientarsi in una normativa in continuo divenire e spesso anche difficile, in un momento – quello dell’epidemia Covid-19 – che inevitabilmente ha cambiato gli scenari lavorativi, rendendoli da una parte più smart ma spesso anche più complicati.

Storie di lavoro – questo il nome della rubrica – affronterà approfondimenti, temi ed esperienze sul campo che interessano imprenditori e dipendenti in materia di lavoro: da come inquadrare i collaboratori nelle imprese a come accedere alla Naspi o gestire i bonus Covid, fino alle domande più frequenti che vengono poste agli addetti ai lavori.

Una rubrica che non poteva non avvalersi di professionisti del settore come lo Studio Associato Faggiotto – Samorè consulenti del lavoro dal 1986 a Cesenatico.