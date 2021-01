Buda: “Città delle colonie pagina vergognosa di questa giunta”

“Un’amministrazione, sul piano dell’urbanistica, ha due strade: intervenire il meno possibile sullo stato delle cose perché, come recita l’adagio, ‘chi non fa non sbaglia’, oppure scegliere la strada del ‘fare’, creando progetti, percorsi ed opportunità per quegli imprenditori che hanno voglia di investire. Nel corso della mia legislatura io ho sempre scelto, in maniera convinta, questa strada”.

Parte così Roberto Buda sul tema spinoso del Pug, che ha aperto ieri sera il primo incontro elettorale del centro-destra.

Presentato da Jacopo Morrone come “leader dell’opposizione” (e non ancora come candidato sindaco) Buda ha ripercorso brevemente i capisaldi della sua politica sull’urbanistica, “dalla variante al 6% con i 19mila metri quadrati di ricettivo messi a disposizione della città all’apertura del Grand Hotel Da Vinci che ha regalato a Cesenatico il più bell’albergo della provincia riqualificando un’intera area degradata”.

Parlando della città delle colonie, Buda l’ha definita “una brutta pagina di questa amministrazione” ed ha ricordato quando, appena diventato sindaco, si è ritrovato sulla scrivania il ‘Master Plan’ realizzato dalla giunta Panzavolta: