Cesenatico proroga l’ora di sosta gratuita: avanti fino al 31 marzo 2021

Il Comune di Cesenatico ha deciso di prorogare l’ora di sosta gratuita nei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio fino al 31 marzo 2021. L’iniziativa era partita il 1 novembre 2020 e sarebbe dovuta andare avanti fino al 31 gennaio, ma l’amministrazione ha deciso di prolungare questa misura per andare incontro a consumatori ed esercenti in questo momento difficile. Da un lato si permette un’ora gratuita di parcheggio e dall’altro si incentivano soste più lunghe nelle principali zone commerciali della città.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Cesenatico in collaborazione di ATR (società che ha in gestione le soste in città). Le modalità di applicazione rimangono sempre le stesse. Il cittadino, una volta posteggiato nei parcheggi a strisce blu, si recherà al parcometro e premendo il pulsante verde riceverà un tagliando per la prima ora di sosta gratuita, aggiungendo, inoltre, le monete aumenterà il periodo di sosta (a pagamento). Non sarà necessario l’uso del disco orario.

È sempre importante esporre ben in vista il tagliando sul cruscotto della propria auto e la medesima offerta è valida anche sulle app MyCicero e TelepassPay, dunque tutti potranno utilizzare le applicazioni tramite smartphone per usufruire della prima ora gratuita. Un ulteriore strumento messo a disposizione per agevolare chi vorrà avvalersi della modalità sosta gratuita.