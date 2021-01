Truffa su whatsapp, colpite le chat di Lega Cesenatico e…

I cybercriminali sfruttano anche whatsapp, l’app di messaggeria più nota. “Ciao, mi potresti rimandare il codice che ti ho inviato per sbaglio?” questo il messaggio che di solito proviene da un numero che si ha già in memoria e non da un numero sconosciuto. Si tratta di un tentativo di impadronirsi del profilo del malcapitato e garantirsi l’accesso alle chat di gruppo per cambiarne nome, immagine e inserirsi nella chat. E questo pare sia accaduto alla Lega Cesenatico. Una chat in cui vi sono circa 100 persone che all’improvviso oggi, mercoledì, alle 17.57 hanno ricevuto messaggi a raffica. “Left left left”, cioè sinistra in inglese accompagnati dalla bandiera turca. Qualcosa non andava, era evidente, e la riprova è stato il cambiamento del nome del gruppo in “Hacker Left” poi, secondo quanto riferito, subito cambiato in Lega Cesenatico.