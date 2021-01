Addio a Lorenzina: gestì uno dei primi negozi di scarpe della città

E’ scomparsa a 97 anni, a Sant’Angelo di Gatteo, Lorenzina Bondi (vedova Ramilli). Era conosciuta come “l’infermiera di tutti” perché, fino a quando la salute l’ha sorretta, andava di casa in casa, volontariamente e gratuitamente, per fare le punture agli ammalati e ai bisognosi.

Una decina d’anni fa, per altro, si guadagnò le prime pagine dei giornali locali (e non solo) per essere diventata la testimonial della campagna nazionale di comunicazione della Banca di Credito Cooperativo di Gatteo.