Amici a quattro zampe: prendersene cura non è semplice

Il fatto che in Italia gli animali domestici siano davvero adorati, è un fatto che ci viene confermato anche dai dati. Stando alle ultime rilevazioni, infatti, è emerso che i cittadini italiani amano i loro animali come fossero figli, tanto da spendere per la loro cura e salute cifre davvero ingenti. E non si parla solamente di cani e gatti, ma anche di pesci, tartarughe, uccellini e roditori come criceti, conigli e porcellini d’India. Quali sono gli animali più amati in Italia? I cani sono in assoluto i più diffusi con il 60%, seguono i gatti con il 58% e i pesci con il 14%.

Prendersi cura di un animale domestico

Prendersi cura di un animale non è uno scherzo, dato che si tratta di un’attività che richiede molto impegno. Ci sono infatti diversi aspetti ai quali fare attenzione, come nel caso della salute del pet, che deve essere sempre messa al primo posto. Per non parlare poi del cibo, che rappresenta in realtà un aspetto strettamente correlato alla salute. Spesso vediamo gli animali domestici come degli esseri umani, li trattiamo come tali perché li antropomorfizziamo, e questo ci porta anche a commettere dei pericolosi errori.