Ciclismo romagnolo in lutto: addio a Vittorio “Sabo” Cucchi

A lui il sindaco Gozzoli ha dedicato ieri un commovente post su facebook: “L’ultima volta che ci siamo visti – scrive il primo cittadino – ti avevo promesso che appena sarebbero partiti i lavori del ciclodromo ti avrei portato sul cantiere per vedere come nasceva il nuovo impianto. Tu che per anni hai allenato generazioni di cicliste e ciclisti con la maglia della Sidermec Riviera, nel pistino e sulle strade, chissà cosa avresti detto della nuova struttura. Oggi ripenso a quanti chilometri abbiamo fatto insieme, noi davanti a ruota in fila, tu dietro con l’ammiraglia che ci davi indicazioni con l’altoparlante e le buste di sali minerali pronte. Quante trasferte in giro per l’Italia, quante cose mi hai insegnato come quella volta che a 1 km dall’arrivo dissi ‘chi parte qui non lo prendono più’ e proprio quella volta toccò a me farcela. Ciao Sabo!”.