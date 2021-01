Lo dice l’Ausl: “La curva pandemica si sta abbassando”

Anche ieri sette nuovi casi di Covid a Cesenatico. Segno che il virus in città è ancora in preoccupante circolazione. Malgrado i numeri di questa seconda ondata pandemica – almeno per il nostro territorio – siano decisamente molto più alti rispetto al primo lockdown, arriva dall’Ausl Romagna una notizia confortante, quella di un “trend positivo”, ovvero una “una tendenza al miglioramento in tutta la Romagna”.

Lo ha confermato ieri anche il direttore sanitario dell’Ausl, Mattia Altini, che ha parlato di “contagi e di ricoveri in calo nell’ultima settimana in tutto il territorio cesenate”.