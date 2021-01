Nove Colli, il 23 maggio 2021 è troppo vicino?

Il count-down, nella homepage del sito ufficiale, segna “meno 114 giorni”. Ma più passa il tempo e più cresce, negli ambienti della Nove Colli, il timore di un nuovo rinvio.

La regina delle Gran Fondo, dopo la cancellazione per Covid dello scorso anno, è fissata come noto per il 23 maggio 2021. Con la pandemia che, però, non molla la presa e la campagna vaccinale che procede più lenta del previsto, già tante manifestazioni – collocate più o meno attorno a quella data – stanno pensando ad un rinvio o, addirittura, ad una nuova cancellazione.