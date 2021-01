Nuove agenzie viaggi, la beffa dei ristori negati

In questa illogica situazione si trova a Cesenatico, ad esempio, l’agenzia “Giramondo Viaggi” di via Montaletto che ha aperto dopo l’estate malgrado il clima d’incertezza. Dopo un inizio promettente, anche grazie al bonus vacanze, con molti pacchetti venduti (soprattutto in Sicilia e Puglia), l’agenzia – come tutte – è rimasta incagliata nell’emergenza Covid, con l’aggravante che, essendo appena nata, non ha potuto mai godere dei ristori previsti dai vari decreti. E proprio i titolari dell’agenzia nei giorni scorsi si sono fatti promotori della petizione online chiedendo a tutta la comunità di Cesenatico di supportare la loro causa con una semplice firma.

Info https://www.facebook.com/100046758970043/posts/242422103993087/?sfnsn=scwspwa