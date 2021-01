Crisanti shock: “Spiagge chiuse in estate”

Mentre L’Emilia Romagna si prepara a tornare in zona gialla, la doccia fredda arriva dal virologo Andrea Crisanti. Alla trasmissione Un giorno da pecora, quindi ai microfoni di RadioRai1, ha dichiarato frasi che impensieriscono. Tanto più chi in Emilia Romagna è un imprenditore del settore balneare.

“La prossima estate dovremo essere più cauti rispetto allo scorso anno, speriamo di poter andare in spiaggia. La suddivisione in zone ci lascerà in questa situazione intermedia, con questo numero di casi abbastanza elevati accompagnati da una mortalità non indifferente”.