Decreto Ristori, i consulenti del lavoro rispondono

Quindi i numerosi crediti d’imposta che sono stati previsti non sono utili?

Raffaella Samorè: “No, il credito di imposta è utile in un’ottica di crescita dell’impresa e quindi quando quest’ultima ha oneri da pagare o quando è mirato a incentivare gli investimenti. Se i cali di fatturato si attestano a oltre l’80% è evidente che non avrò poco o niente da pagare e se non ho niente da pagare, il credito di imposta non serve a nulla. Con cosa lo compenso? Con il costo per i lavoratori che sono in cassa integrazione? Con l’Iva se le vendite si sono praticamente azzerate?”.

Rispetto alle modalità di distribuzione degli aiuti, voi che lavorate ogni giorno centinaia di pratiche, che giudizio date?

Claudio Faggiotto: “Purtroppo negativo. Se penso ad esempio alla cassa integrazione nell’attuale causale Covid e quindi generalizzata per tutte le imprese, l’iter di utilizzo doveva essere semplificato. Fin da subito abbiamo avvertito i nostri clienti che la cassa integrazione non sarebbe arrivata nei tempi indicati dal Governo e, a distanza di quasi un anno, nulla è cambiato. Se i tempi di erogazione sono migliorati è solo per l’instancabile dedizione della nostra categoria e dei nostri collaboratori, nell’affrontare una normativa schizofrenica e in continua evoluzione, fra i tanti ostacoli dettati dalla burocrazia”.

