Nella rete della polizia. “Usava i figli per spacciare”

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Forlì-Cesena ha allontanato dal territorio della provincia due pericolosi criminali. Si tratta dell’espulsione, disposta dal Questore di Forlì-Cesena, Lucio Aprile, di un cittadino marocchino di 48 anni, autore di numerosissimi reati, tra cui rapine, furti, e ricettazione. Già conosciuto alle Forze dell’Ordine, nel corso degli anni aveva fornito ai controlli 21 alias, per evitare l’esatta identificazione.

Condannato a 4 anni di carcere per furto, scarcerato ad agosto a causa del covid-19, non era stato possibile rimpatriarlo in assenza di voli per il suo Paese. Nuovamente rintracciato, mercoledì 27, dagli Agenti del Commissariato di Cesena, questa volta è stato accompagnato al Centro di Trattenimento di Torino, in attesa del rimpatrio.