Defibrillatori, Ponente sempre più cardioprotetta

Al momento sono 8 i defibrillatori che l’associazione ha in dotazione e che sono operativi in più punti della città. Si possono trovare, oltre a quello appena inaugurato, in piazza Spose dei Marinai, al mercato ittico, al Teatro Comunale, al Museo della Marineria, a Valverde in Piazza Michelangelo, in piazza Costa e fuori dalla farmacia Grassi al peep della Madonnina.

Inoltre l’associazione I bambini al primo posto cura la manutenzione di altri 7 defibrillatori del comune.