Ristoranti e zona gialla da lunedì. “Comica o film horror?”

Stempera gli animi Giuseppe Mami del Mamy’s quando afferma che… “Non vorrei che ci facessero gialli per fare il festival di Sanremo! Battute a parte per noi cambia poco perché aprivamo alle 18. Ci siamo reinventati ma a parte il sabato e domenica gli altri giorni stiamo dietro il bancone per non stare a casa e studiare strategie per quando ci faranno ripartire. E cercare di sistemare i guai che ci hanno creato. Penso che la maggior parte di noi sia in questa situazione, ma dopo il niente anche il poco sembra di vedere la luce in fondo al tunnel”.