Basket, Tigers illusionisti della remuntada

Nel secondo tempo i Tigers si mostrano finalmente cinici, concreti e costanti. La partita non è bellissima, ma per gli esteti c’è tempo. Cesena deve aspettare nel secondo quarto che Di Lorenzo peschi dalla panchina dopo essere partito con il quintetto base. A 3’33’’ entra il numero 3. Cabala? Anche no, ma i bianconeri si mettono in moto, dopo 6 minuti e mezzo di nulla che smuovo di un nulla il punteggio. Dal 5-2 Oleggio del terzo quarto, a 3’27’’ Chiappelli appoggia il 31-25 e subito dopo Marini benedice dall’arco il 33-28. I romagnoli entrano in fiducia e Battisti mette in campo due ottime cose, compresa la tripla del 33 pari. Di nuovo, Cabala? Anche no. A 20’’ Marini sbaglia da 3 ma un guizzo di Trapani regala rimbalzo e gioco da 3 punti. Affidiamo il quarto alla numerologia, astratta. Concreta invece, di qui in avanti, la crescita di Trapani.

L’ultimo quarto porta la firma indelebile del numero 4 bianconero che si incastona come un cammeo in una prova corale che spazza via le nubi oscure sul cielo tigrato. Ogni qualvolta Oleggio prova ad accorciare, in un quarto ricco di pathos vissuto fra i 3 ed i 5 punti di margine per Cesena, c’è sempre Trapani a fiaccare le ambizioni di sorpasso dei piemontesi. Quasi, di fatto, un monologo del 4 romagnolo che fa girare palla nell’azione che porta alla tripla di Borsato che a 2’58’’ scrive sul tabellone il 47-52. Cesena però è insuperabile per i padroni di casa e, come è giusto che sia, dalla linea della carità è Emanuele Trapani, 19 punti, a fissare il risultato sul definitivo 52-57.