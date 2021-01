Domani riaprono bar e ristoranti. Ad attenderli subito il Canone Rai

Sono valse a nulla, dunque, le sperticate proteste delle categorie (Fipe in primis) che, in queste settimane, hanno provato a chiedere a gran voce un posticipo dei termini. Anche se Sanremo (forse) non si farà, la Rai ha “bisogno” di quei soldi per finanziare il costosissimo carrozzone.

E in questa spietata corsa all’incasso le vittime più colpite sono i piccoli bar: per molti di loro, 407 euro per un solo televisore non è poca cosa se l’attività resta chiusa per settimane a causa delle restrizioni anti-Covid.