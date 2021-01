Musica e Covid, “Ci sono musicisti che portano le pizze”

Fabio Nobile, noto batterista di Cesenatico entra subito nel merito della questione. “Durante questo anno parecchi musicisti, me compreso, si sono adoperati per cercare di stabilire un ordine e ridare dignità ad una categoria che è stata completamente dimenticata cercando di formare un sindacato che ancora non abbiamo. Per ora è stato creato un codice deontologico del musicista, la strada è ancora lunga ma mi sembra di capire che avremo ancora tempo per lavorarci, prima che ricominci lo spettacolo. Certo è che per la categoria arte e spettacolo il sistema previdenziale italiano è fallimentare. Lo è da sempre, ma fino a che c’era lavoro la passione vinceva sulla burocrazia, sempre poco ben vista dagli artisti”.

“La percentuale di lavoro – spiega – per un musicista professionista è calata del 70% rispetto agli anni precedenti. Negli ultimi 4 mesi del 100%”. Ma c’è spazio per una nota meno amara. “Ho lavorato molto da casa, la prima chiusura totale di marzo 2020 mi ha portato ad incidere un nuovo disco con mio fratello Luca, a dicembre il covid mi ha costretto in casa un mese ed ho iniziato a scrivere il mio metodo/libro per batteria. Com’era? Non tutti i mali…”.