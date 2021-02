Parte tra mille dubbi la vaccinazione per gli over 80

In ogni caso gli over 80 del cesenate sono 16.179. Per ora, si sa soltanto che si avranno a disposizione due tipi di vaccino: Pfizer Biontech e Moderna, entrambi con complessità nella gestione per temperatura di conservazione tanto da far scartare l’ipotesi di effettuare le vaccinazioni negli ambulatori dei medici di base. Per garantire un comodo accesso alla vaccinazione si è dunque deciso di passare dalla prenotazione tramite Cup, senza però la prescrizione da parte del medico di medicina generale.

È stata quindi scelta una sede Hub in ciascun distretto sanitario, attiva 10 ore al giorno, di norma aperta 7 giorni alla settimana; e varie “succursali” definite Spoke, una anche a Cesenatico.