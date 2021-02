Risveglio in zona gialla, ecco cosa cambia a Cesenatico

Non è il “tana libera tutti” che tutti sognano, ma l’entrata in vigore – da oggi – della “zona gialla”, dopo settimane di severe restrizioni, è comunque un bel passo avanti verso la libertà. Cosa cambia da oggi? Ecco un breve memorandum.

Spostamenti

Ci si può spostare liberamente – dunque senza autocertificazione – all’interno della propria regione dalle ore 5 alle ore 22 (il coprifuoco resta in vigore). Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata all’interno della stessa regione, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14). Fino al 15 febbraio restano vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Negozi e centri commerciali

Non cambia nulla: le attività commerciali al dettaglio sono infatti consentite durante tutta la settimana. Nelle giornate festive e prefestive resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali (Iper) e dei mercati coperti, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Bar e ristoranti

Le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle 5 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, comprese strade e parchi. L’asporto è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni

Teatri, musei e mostre

L’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurata dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che siano garantite modalità di fruizione contingentata tali da evitare assembramenti e consentire ai visitatori di rispettare tra loro la distanza di almeno un metro.

Sale giochi, sale scommesse e casinò

È confermata la sospensione di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.