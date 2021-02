In viale Mazzini si accende una nuova insegna: “L’Isola delle Feste”

Ma l’amore, quello, non passa mai di moda. E allora un’intera parete di “L’Isola delle feste” è ornata con articoli legati all’imminente festa di San Valentino: cuori rossi, peluche, adesivi “love” e tutto ciò che serve per santificare in modo degno la festa degli innamorati del prossimo 14 febbraio.

Allestiti con un investimento contenuto, in quei 50 metri quadrati, alla fine, si nasconde il destino della nostra comunità: se “L’Isola delle feste” avrà successo, infatti, significa che per Cesenatico il futuro si prospetta più radioso del presente. Ecco perché, in fondo, facciamo tutti il tifo per Claudia.