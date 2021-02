A scuola di disinformazione: come riconoscere le fake news

Per quanto riguarda i contenuti oggetto di approfondimento, lo scopo è di puntare su argomenti e format molto attuali e popolari che permettano di introdurre e disinnescare i potenziali rischi della rete, concentrandosi in particolare su tre filoni tematici: disinformazione, social media e intelligenza artificiale. Dai meme ai video di TikTok o Youtube, passando per le bufale e gli altri meccanismi virali di condivisione, lo scopo è di invitare ad andare oltre la superficie dei messaggi, per verificare l’effettiva attendibilità e veridicità di quanto veicolato.

Tutto ciò, puntando su modelli di apprendimento ad alto tasso di interazione:

“le studentesse e gli studenti – scrivono i promotori del progetto – sono invitati a mettersi in gioco attraverso quiz, attività di gruppo, challenge tra pari”.

Prima ancora che ai ragazzi, questa attività di sensibilizzazione e divulgazione è rivolta ai loro insegnanti, docenti, formatori ed educatori: professionisti che, a prescindere dai singoli livelli di conoscenza dei media digitali, potranno seguire uno specifico modulo di formazione e approfondimento per ognuna delle lezioni da veicolare ai ragazzi, di modo da condurle con un sufficiente grado di preparazione e autonomia.

Un progetto che si propone pertanto di raggiungere e coinvolgere molteplici categorie di destinatari e che è stato specificamente tarato sulle nuove esigenze di apprendimento, anche in materia di educazione civica digitale, che si accompagnano alla sempre maggiore diffusione e strutturazione della didattica a distanza.

Ideato e sviluppato interamente da Dataninja, Open The Box viene promosso grazie al sostegno di Open Society Foundations. Si avvale inoltre della partnership di Meet Digital Culture Center e Ashoka Italia e della media partnership di Internazionale e SkyTg24, e, come anticipato in apertura, ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.